الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتبة رشا عبادة: صناعة النشر تحتاج إلى أفكار عصرية

الكاتبة رشا عبادة
الكاتبة رشا عبادة

ما بين أول الكتب المنشورة وصولًا لأحدثها، هناك حكايات عن رحلات الكُتّاب والمبدعين مع دور النشر، وهناك صعوبات ومعوقات مع نشر العمل الأول، وهناك أيضًا المشكلات المتكررة والمتشابهة بين المبدعين ودور النشر، سواء فيما يخص تكلفة الكتاب، أو توزيعه، والعقود المبرمة بين الطرفين، أو حتى حقوق الملكية الفكرية وغيرها. في سلسلة حوارات يقدمها "الدستور" يحكي الكُتّاب تجاربهم مع عالم النشر.

الكاتبة رشا عبادة من الكاتبات ذائعات الصيت في مجال الكتابة الساخرة، صدر لها: "على يد مأذون"، "حواديت نصف فارغة"، "خميرة عكننة"، "ما روته خايبة الرجاء"، ومجموعة قصصية بعنوان "ما فعله الغلبان بالمسكين".

 

ــ ما الصعوبات التي صادفتكِ في طريق نشر كتابك الأول؟

المشكلة الأولى كانت في اختيار دار نشر مناسبة تشجع كاتبًا جديدًا في عمله الأول، وتضمن طباعة جيدة ومراجعة لغوية دقيقة وتوزيع جيد للكتاب، هذا كله في ظل خبرة معدومة تقريبًا بعالم النشر وحقوق الكاتب وألاعيب التجارة بالإبداع الكتابي التي يتبعها بعضهم.

ثانيًا تكلفة النشر وعدم توافر ضمان واضح لحقوق الكاتب وأرباح بيع الكتاب، دائمًا ما يقال لك الرد الأشهر "مفيش مبيعات..الورق غالي..محدش بيقرأ".

 

ــ ما المشاكل التي واجهتِها بخصوص حقوق النشر والملكية الفكرية؟

عدم وجود ضمان لحقوق الكاتب ونسبة ربحه الحقيقية من المبيعات.

 

- كيف تواجهين هذه المشكلات مع الناشر؟ وما أصعب موقف تعرضتِ له؟

مُجبر الكاتب لا بطل، ومواجهة المشكلات تحتاج لمصداقية ومرونة وثقة متبادلة مع دار النشر تنشأ من خلال التعامل الفعلي، بالنسبة للمشاكل، مرة واحدة واجهت مشكلة في سوء الطباعة والتوزيع داخل الكتاب واضطررت معها لإلغاء العقد تمامًا مع الدار من الطبعة الأولى.

 

ــ هل سبق ووصلت خلافاتك مع ناشر ما إلى ساحات المحاكم؟

-لا

 

ــ هل قمتِ يومًا بسداد كُلفة نشر كتاب لك؟

في كتبي الثلاثة الأولى فعلتها، ما عدا آخر كتابين تكفلت بهما دار النشر دون أرباح.

 

ــ ما الذي حلمتِ به لكتاب من كتبك ولم يتحقق وتأملين أن تتداركيه مع ناشر جديد؟

طباعة جيدة ومراجعة لغوية دقيقة للنص ودعاية مختلفة عصرية وتوزيع جيد للكتاب داخل وخارج مصر.

 

ــ في رأيك صناعة النشر في تقدم أم تراجع؟

لا شىء يتراجع للخلف، لكن الصناعة تتراجع في تقدمها، فيبدو بطيئًا ومستهلكًا يحتاج لأفكار عصرية خارج الصندوق منها استغلال عالم السوشيال ميديا للترويج للعمل، جروبات القراءة وغيرها من المواقع الإلكترونية.

تفعيل الندوات والتواصل على مستوى المحافظات وقصور الثقافة وربما المدارس أيضًا تبعًا لاختلاف وتنوع موضوعات الكُتب وإثراءً للهدف الأكثر قيمة وهو الأولى للقارئ وتغيير وعيه.

الكاتبة رشا عبادة صناعة النشر تحتاج إلي أفكار عصرية خارج الصندوق حواديت نصف فارغة كتاب ما روته خايبة الرجا ما فعله الغلبان بالمسكين
ads

مواد متعلقة

أحمد الصغير: صناعة النشر نشاط تجارى تحكمه نفس القواعد التى تحكم غيره

الروائي خالد إسماعيل: صناعة النشر تنهار.. والواسطة فتحت لي أبواب "درب النّصاري" (حوار)

محمد خليفة: صناعة النشر مزدهرة نسبيًا ولكنها لم تعد مسألة كيف (حوار)

الشاعر سمير الأمير: على المؤسسات أن تدرك الفرق بين الطباعة والنشر

محمد عطية محمود: صناعة النشر تحوَّلت إلى سوق كبير متعدد المستويات (حوار)

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

بلاغ ضد ناشرى فيديو "طلعت زكريا" بالذكاء الاصطناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟