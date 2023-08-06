"التموين" تكشف أسرار انخفاض أسعار الذهب

تشهد الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار الذهب حاليًا واستقر عيار 21 بين 2150 و 2165 جنيهًا بعدما شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار الأشهر الماضية حتى جاء قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، حيث ساهم ذلك في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب في الأسواق المصرية أصبحت تقترب من السعر العالمي والوقت الحالي أصبح فرصة لشراء المعدن الثمين لمن يرغب في استثمار أمواله في الذهب.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية ساهمت في دخول ما يقرب من 600 كليو ذهب، مما زاد حجم المعروض في الأسواق، وبالتالي تراجعت الأسعار غير المبررة وأصبح السعر المحلي يقترب من العالمي.

وأدى قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة إلى تراجع أسعار المعدن في الأسواق بشكل كبير، نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازي مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.