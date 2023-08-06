الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مجدى الكوماندو" يتألق فى مهرجان السينما العربية بفيلمه الجديد "البطة الصفرا"

مجدي الكوماندو
مجدي الكوماندو

في إطار فعاليات مهرجان السينما العربية السنوي، أعلن الممثل المصري الشاب مجدي الكوماندو عن مشاركته البارزة في فيلمه السينمائي الجديد بعنوان "البطة الصفرا". 

وتدور قصة الفيلم حول قصة غامضة تجمع بين الإثارة والتشويق، حيث يلعب مجدي الكوماندو دور البطولة في هذا العمل السينمائي الذي يتناول قصة "البطة الصفرا"، وهي شخصية غامضة تسعى لكشف أسرار خطيرة تتعلق بالأمن القومي.

يسعى مجدي الكوماندو من خلال دوره القوي والمؤثر إلى تقديم أداء استثنائي يبهر الجماهير ويثبت مهاراته التمثيلية الرائعة. 

وقد أكد الكوماندو أنه يعتبر هذا العمل تحديًا جديدًا في مسيرته الفنية، ويسعى لتقديم أفضل أداء له في مسيرته المهنية.

من المقرر أن يتم عرض فيلم "البطة الصفرا" في قاعات السينما بداية من الصيف القادم، ويتوقع أن يحظى بإقبال كبير من الجمهور ويحقق نجاحًا باهرًا على الصعيد السينمائي.

"البطة الصفرا" من إنتاج شركة السينما العربية، ويتعاون فيه مجدي الكوماندو مع نخبة من النجوم البارزين في السينما العربية.

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