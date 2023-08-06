الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

أفاد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، أن السلطات الإسرائيلية قتلت منذ بداية العام الجاري 37 طفلا في الأراضي الفلسطينية.

 

وقال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، و6 في قطاع غزة"، وأضاف أن "سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري".

 

وأكد أبو قطيش تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي "لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه".

 

وشيع عشرات الفلسطينيين اليوم السبت، في قرية برقة شرق رام الله، جثمان الشاب قصي معطان (19 عاما) إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتله برصاص المستوطنين الليلة الماضية خلال مهاجمتهم قرية برقة.

 

وأفاد تحقيق للجيش الإسرائيلي بوقوع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في قرية برقة قضاء رام الله، الليلة الماضية، حيث قام المستوطنون الإسرائيليون بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

 

وأسفرت المواجهات عن مقتل فلسطيني وإصابة أربعة آخرين، كما تمّ العثور على سيارة فلسطينية محترقة، فيما أصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين جراء تعرضهم للرشق بالحجارة.

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