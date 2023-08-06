الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إجلاء 135 شخصا مع استمرار حرائق الغابات على الحدود الإسبانية - الفرنسية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أجلت السلطات فى إقليم كتالونيا وفرنسا 135 شخصا مع استمرار الحرائق على الحدود الإسبانية - الفرنسية .


ويحاول رجال إطفاء إقليم كتالونيا وفرنسا السيطرة على حريق غابات فى جنوب بلدة "بورتبو" بمنطقة كتالونيا شمال شرقى إسبانيا والواقعة على الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.


وبسبب الرياح، اشتعلت النيران فى أكثر من 400 هكتار فى الغابات مساء الجمعة فى جنوب "بورتبو" الحدودية ، وهى منطقة سياحية بها محطة قطار تسمح بالربط بين البلدين، كما أدى استمرار اشتعال النيران إلى إجلاء 135 شخصا.


وتضرر حوالى 435 هكتارا- وفقا لبيانات مؤقتة من قوات حرس الغابات الكتالونية- التى أكدت فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التى أدى لاشتعال الحريق وتداعياته.


وقالت الحكومة الإقليمية لكتالونيا، التى تتمتع بحكم ذاتي، إن الحريق لا يزال نشطا وأن الأولوية فى الوقت الحالى هى منع امتداد الحريق للمنتجع السياحى القريب من المنطقة الجنوبية.


وشّكل رجال إطفاء من كتالونيا وفرنسا فريقا للسيطرة على الحرائق، مع وجود تهديد بامتدادها لمناطق أخرى، كما تم إجلاء الأشخاص المحليين خلال فترة متأخرة من الليل من عدة قرى.


وساعدت الرياح الشديدة على انتشار الحريق بسرعة خلال فترة الليل، كما حالت دون إقلاع طائرات الإطفاء لمساعدة عمليات الإطفاء التى تعقدت بسبب التضاريس الجبلية.

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