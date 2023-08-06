فريق "طلبة الست" يحيى ثالث أيام مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

أحيا فريق" طبلة الست"، مساء أمس السبت، حفل فني في ثالث أيام مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، والذي انطلق الخميس 3 أغسطس ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل.

وتفاعل جمهور الإسكندرية، مع الفريق، الذي أشعل ساحة مكتبة الإسكندرية الخارجية بتقديم العديد من الفقرات الخاصة بالفريق.



ويتميز مهرجان الصيف الدولي بفعاليات متنوعة، حيث قام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات عديدة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين. ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.



ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن المهرجان سيستمر لمدة شهر، وسيتم استضافة 42 حدثًا فنيًا ما بين موسيقى ومسرح وسينما، وورش عمل لفنانين كبار، مشيرّا إلى أن الحفلات تضم فرق شابة منها فريق مسار إجباري، بالإضافة لحفلات نجوم كبار منهم الفنان علي الحجار والموسيقار عمر خيرت.



كما أشار الموسيقار راجح داوود، إلى أن المهرجان من المهرجانات العريقة في مصر، وجمهوره أصبح كبير جدًا، ويتعدى جمهور الإسكندرية لأنه يأتي إليه جمهور من القاهرة والعديد من المحافظات، لافتًا أننا ندعم مركز الفنون ومكتبة الإسكندرية في توجه تنمية المشاعر والفنون للاطفال والشباب.

فريق طبلة الست

فريق طبلة الست

فريق طبلة الست

فريق طبلة الست

فريق طبلة الست