"اركب على الموجة" لسمية الخشاب يتخطى مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية كليب "اركب على الموجة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تخطت خلال 24 ساعة من طرحها المليون مشاهدة.

ونالت سمية الخشاب العديد من الإرشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد طرحها كليب "اركب على الموجة"، وكان من أبرز التعليقات الكيب لطيف والاداء رائع، وانتي فنانة شاملة، فنانة جميلة وروحها حلوة وطبيعيه جدا، أجمد أغنية في الصيف دا، سمية عسل وقمر وأغنية حلوة وروحها حلوة ودمها خفيف، الأغنية تحفة طاقة إيجابية، أجمل فنانة عربية وجهها طبيعي، حتكسرين الدنيا، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالاغنية وأداء سمية الخشاب.

ومن جانبها، قالت سمية الخشاب، في بيان صحفي، إن بلال صبري منتج فيلمها الجديد "التاروت"، هو الذي عرض عليها الأغنية، ووجدتها مناسبة جدا لها، وقررت تقديمها في الوقت الحالي، خاصة في ظل تحمسه الشديد لها وأن تقوم بتقديمها، وأتوجه بالشكر له لكل الدعم الذي قدمه لنا لتظهر الأغنية بهذا الشكل وتحقق هذا التفاعل الكبير.



وتعد أغنية "اركب على الموجة" لـ سمية الخشاب أحدث أعمالها التي تشكو فيها من حر الصيف ورغبتها في السفر إلى الشواطئ لذا تم تصويرها في العين السخنة، وهي من كلمات تايسون وأمير شيكو، ألحان الباور العالي، توزيع كريم تايسون وموزة الباور العالي، والفيديو كليب من إخراج إبرام نشأت.

وتتضمن كلمات أغنية «اركب على الموجة» الآتي: "اركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوه الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، واركب على الموجة، هاعمل هوجة واركب على الموجة".