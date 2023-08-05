رانيا يحيى: السيدات مُقبلات على دراسة النقد والفنون بشكل كبير

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن الأكاديمية فيها معاهد للمرحلة الابتدائية والثانوية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "معاهد المرحلة الابتدائية تضم الباليه، أما الثانوية فتضم معهد الموسيقى العربية، أما باقي معاهد الأكاديمية معاهد المرحلة العليا".

وأشارت إلى أن معهد فنون الطفل ومعهد النقد الفني هي معاهد دراسات عليا فقط، متابعة: "في أكاديمية الفنون لدينا نقد فني في القاهرة وهناك فرع آخر في الإسكندرية".

وأوضحت أن السيدات مقبلات على دراسة النقد والفنون بشكل كبير، متابعة: "الستات لديهن رغبة في إثبات الذات والحضور في جميع المجالات، ونسب السيدات أكثر بشكل عام".