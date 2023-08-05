السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاميرا "السفيرة عزيزة " ترصد دور المرأة فى مشروعات مدينة "العلمين الجديدة"

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

رصدت كاميرا "السفيرة عزيزة" دور المرأة في مشروعات مدينة "العلمين الجديدة".

عملية إحياء كاملة لمدينة كانت مهجورة ومطفأة لسنوات كثيرة، وبين الماضي والحاضر مستحيل أن تتوقع أن هذه هي نفسها المدينة التي كانت حقل ألغام.

من جانبها، قالت المهندسة هند علي، معاون رئيس جهاز مدينة العلمين خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، على هامش فعاليات مهرجان العلمين، إن القيادة السياسية بدأت في عمل استراتيجية برؤية محددة بضرورة تطوير مدينة العلمين، إنشاء مدينة العلمين كان نواة لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، لافتًا إلى أنها مدينة تضاهي المدن العالمية، وهي أيقونة الوزارة في مدن الجيل الرابع، المدن الذكية، عن طريق إنشاءاتها والطابع المعماري التي صنعته المكاتب الاستشارية بتصميمها الفريد.

وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة ذكية تدار عن طريق الحكومة، وهو اتجاه الدولة حاليًا، في إدخال الأنظمة الرقمية وجمع البيانات وتحليلها.

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