"العمل" تبدأ تطبيق العمل من المنزل غدا

تبدأ وزارة العمل، غدا الأحد، في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار يوم الأحد عمل من المنزل.

وتطبق الوزارة ذلك القرار على عدد كبير من موظفيها ممن تمكن لهم طبيعة وظائفهم القيام بمهام عملهم من منازلهم، في حين يلتزم جزء من موظفي الوزارة بمباشرة عملهم داخل مقر ديوان عام الوزارة.

وحددت الوزارة الوظائف التي يباشر أصحابها العمل من مقر الوزارة، في الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع الجمهور، وأيضا وكلاء الوزارة، ومديرو العموم.

ويأتي ذلك القرار، ضمن جهود الدولة المصرية لتخفيف الأحمال على مقار المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مما آثر على نسب استهلاك الدولة من المواد البترولية التي تغذي شبكات الكهرباء.