السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: الوقوف مع الرئيس السيسى واجب وطنى

علاء ثابت
علاء ثابت

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن المصريين بالخارج يقومون بدورهم على أكمل وجه، مضيفًا: "لا نفعل ذلك في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط وترديد تحيا مصر، مع أن هذا واجب وطني ورد الجميل للرئيس السيسي".

وأضاف ثابت خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن الوقوف بجانب الرئيس السيسي في الخارج ورفع علم مصر أمر مهم جدًا، متابعًا: "المصريون في الخارج يقولون للرئيس السيسي إحنا معاك ومش ناكرين للجميل، ونفعل ذلك من قلوبنا".

وتابع: "هناك أعداء لمصر في الداخل والخارج يسيئون لمصر ويريدون هدم البلد، ونحن نقول للرئيس السيسي إحنا معاك وفي الانتخابات المقبلة في 2024".

رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا علاء ثابت الرئيس السيسي المصريين في الخارج الباز اخر النهار
ads

الأكثر قراءة

أول قرارات بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

ليلة بألف ليلة.. العلمين الجديدة تجمع «الكينج» و«الكابو» فى أمسية ساحرة

"العمل" تبدأ تطبيق العمل من المنزل غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه