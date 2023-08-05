رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: الوقوف مع الرئيس السيسى واجب وطنى

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن المصريين بالخارج يقومون بدورهم على أكمل وجه، مضيفًا: "لا نفعل ذلك في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط وترديد تحيا مصر، مع أن هذا واجب وطني ورد الجميل للرئيس السيسي".

وأضاف ثابت خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن الوقوف بجانب الرئيس السيسي في الخارج ورفع علم مصر أمر مهم جدًا، متابعًا: "المصريون في الخارج يقولون للرئيس السيسي إحنا معاك ومش ناكرين للجميل، ونفعل ذلك من قلوبنا".

وتابع: "هناك أعداء لمصر في الداخل والخارج يسيئون لمصر ويريدون هدم البلد، ونحن نقول للرئيس السيسي إحنا معاك وفي الانتخابات المقبلة في 2024".