السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إلغاء ترخيص المأذون المتورط.. مفاجأة بشأن تزويج طفلة بالفيوم

الدكتورة نيفين عثمان
الدكتورة نيفين عثمان

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة 15 عامًا بمحافظة الفيوم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "يوم 29 يوليو تلقينا بلاغًا أن هناك والدًا لطفلة عمرها 15 سنة، سيقوم بتزويجها شخصًا من بلده، وهو زواج عرفي"، موضحة: "تمت إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية".

وأضافت: "بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر، تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى مسقط رأسه بالفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة، والتي أفادت بصحتها وتجمع أهلها وحضور مأذون لتزويج الطفلة".

واسترسلت: "تواصلنا مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، وتأكدنا أنهم قاموا بعمل احتفالية، والمحزن أن الذي كان سيعقد عقد الزواج العرفي هو المأذون"، مشيرة: "الأب والمأذون قاما بالهرب، وتم ضبط الطفلة وعمها".

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