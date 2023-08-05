"المتحدة" و"العالم علمين" يتصدران تويتر بعد حفلات "منير والشاعرى" و"تامر ومدحت"

قالت الإعلامية سناء منصور إن حفلات مهرجان العلمين من أجمل الحفلات التي قُدّمت خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن المطرب الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بمشاركته في حفل مهرجان العلمين، حيث قال إنه رأى سعادة وتفاعلًا وتجاوبًا مع الجمهور جعله يواصل اللقاء على مدار ساعتين متواصلتين.

وأشارت منصور خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية dmc، إلى أن الفنان محمد منير قدم الشكر للشركة المتحدة على المهرجان والحفل الرائع والتنظيم المميز.

من جانبها قالت شيرين عفت، إن أغلب الناس شاهدت أمس الأول، حفلات تامر حسني على قناة dmc، والفنانين مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، أصوات مصر الجميلة، على قناتي الحياة وcbc، وهو مؤشر لأهمية المهرجان، تأثيره ونجاحه، حيث إن هذه الحفلات تكون في غاية البهجة.

وأكدت أن "المتحدة" و"العالم علمين" يتصدران تويتر بعد حفلات "منير والشاعري" و"تامر ومدحت".