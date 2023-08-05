حضور جماهيرى كبير فى حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

ينطلق بعد قليل، حفل النجمين إليسا وتامر عاشور ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين".

ويشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا بعد توافد الآلاف على ساحة الحفل منذ فتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من المفاجآت للجمهور.

وتقدم إليسا باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة، كما يقدم تامر عاشور عددًا من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

مهرجان العلمين الجديدة

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، حيث ينطلق يوم 10 أغسطس حفل ضخم للموسيقار عمر خيرت، إضافًة إلى حفل النجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينما ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.