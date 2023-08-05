عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: نحترم كل الآراء بشأن النظام الانتخابى

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على اقتراح الحوار الوطني 3 أنظمة انتخابية تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الكشكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار" إنه منذ اللحظة الأولى لمناقشة النظام الانتخابي في الحوار الوطني كان هناك احترام وتقدير عام لكل الآراء داخل النقاشات التي شهدتها الجلسات العامة.

وأضاف أن الحاضرين كانوا يمسكون نسخة من الدستور لأن المسألة كانت محل خلاف بسبب إصرار البعض على النظام الأول القائمة المطلقة المغلقة في 4 دوائر، وظهر في الطريق آراء أخرى تميل إلى نظام الـ15 دائرة والقائمة النسبية، وهناك رأي ثالث قال انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وتابع: "لجنة الصياغة بالحوار الوطني تراعي التمثيل السياسي كافة"، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بالتشريع وبالتالي الرئيس السيسي سيحيله إلى مجلس النواب.

واستكمل: "نحن أمام عملية إصلاح سياسي كبيرة تحتاج إلى تضافر كبير جدًا تسمو بها عن النظرات الضيقة إلى المصالح العامة الكبرى".