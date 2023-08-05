السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الجالية المصرية بباريس: "الناس فى مصر معاها فلوس.. واللى معاهم ملايين هما اللى بيشتكوا"

صالح فرهود
صالح فرهود

كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، عن أوضاع المصريين بالخارج وخاصة في أوروبا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، إن مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية أحسن من بلاد كتيرة، منها فرنسا.

وأضاف: "لما جيت مصر السنة دي شوفت حاجات مشوفتهاش السنة الماضية، شوفت حاجات ممكن تنتظرها عشرات السنوات، لغاية ما توصل إلى ما وصلت له مصر، وبقي في طرق مش موجودة في فرنسا".

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية عالمية، موضحة أنه في فرنسا الأجور كما هي ولكن أسعار السلع ارتفعت ولا يستطيع أحد أن يتحدث، متابعاً: "بشوف في مصر الناس معاها فلوس، وإللى معاهم ملايين هما إللى بيشتكوا، لكن الغلابة هيقولوا إيه، وعشان كده إحنا كمصريين في الخارج بننظر للمصريين بعين الرضا".

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