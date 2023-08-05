التعليم العالي: لدينا 12 جامعة أهلية قاطرة للتحول وغير هادفة للربح

كشف الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، عن دور الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن سوق العمل يريد مهارات قادرة على التعامل مع المشاكل بصورة بينية، لافتاً إلى أنه حينما فكرت الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية فكرت بأن لا تكون غير هادفة للربح ومبنية على مفاهيم الجيل الرابع.

وأضاف اليوم السبت، أن لدينا 12 جامعة أهلية تابعة للحكومة ولكن كل الجامعات الأهلية حوالي 20 جامعة، قائلًا: "كدة عندنا إجمالي 27 جامعة حكومية انبثق منها 12 جامعة تبع الحكومة".

وتابع: "في كل قطاعات التعليم بنزود القدرة الاستيعابية ولكن مفهوم الجامعات الأهلية للتحول وهي منبثقة من الجامعات، ودائمًا أي عمران عشان يحدث نمو لازم يكون في نشاط اقتصادي وسياحي ولازم يكون في صحة وتعليم"، مؤكدًا أن الجامعة هي النواة التي ينشأ حولها أي انتماء عمراني.