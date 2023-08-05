السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التعليم العالي: لدينا 12 جامعة أهلية قاطرة للتحول وغير هادفة للربح

أيمن فريد
أيمن فريد

كشف الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، عن دور الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن سوق العمل يريد مهارات قادرة على التعامل مع المشاكل بصورة بينية، لافتاً إلى أنه حينما فكرت الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية فكرت بأن لا تكون غير هادفة للربح ومبنية على مفاهيم الجيل الرابع.

وأضاف اليوم السبت، أن لدينا 12 جامعة أهلية تابعة للحكومة ولكن كل الجامعات الأهلية حوالي 20 جامعة، قائلًا: "كدة عندنا إجمالي 27 جامعة حكومية انبثق منها 12 جامعة تبع الحكومة". 

وتابع: "في كل قطاعات التعليم بنزود القدرة الاستيعابية ولكن مفهوم الجامعات الأهلية للتحول وهي منبثقة من الجامعات، ودائمًا أي عمران عشان يحدث نمو لازم يكون في نشاط اقتصادي وسياحي ولازم يكون في صحة وتعليم"، مؤكدًا أن الجامعة هي النواة التي ينشأ حولها أي انتماء عمراني.

ads

مواد متعلقة

ريهام عبد الحكيم: أشكر الشركة المتحدة على التنظيم المميز لمهرجان العلمين

تفاصيل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم

آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى

الصحفيين الإماراتية: وجود محمد بن زايد فى الساحل الشمالى أثار زخما كبيرًا للسياح

استراتيجى: قضايا ذات اهتمام مشترك تجمع مصر والإمارات أبرزها القضية الفلسطينية

"الدويتو كان مفاجأة".. ردود أفعال الجماهير على حفل منير وحميد الشاعرى بالعلمين

خبير علاقات دولية: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يُحتذى به

بـ9.4 مليار دولار.. أسامة ربيع: حققنا أعلى عائد فى تاريخ قناة السويس

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

على عمق 22 مترًا.. فرق إنقاذ هيئة قناة السويس تحدد مكان القاطرة الغارقة بالقناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه