القومى للأمومة والطفولة: واقعة محاولة زواج طفلة الفيوم متورط فيها مأذون وهرب

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، عن تفاصيل إحباط محاولة زواج طفلة 15 عامًا في الفيوم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "عندنا خط نجدة الطفل وشغال 24 ساعة وجالنا بلاغ يوم 29-7 بأن هناك والدًا يريد تزويج طفلته لواحد من بلدهم ويكون الجواز عرفيًا، وبلغنا لجنة الحماية في الجيزة للتحرك والتأكد من الواقعة".

وأوضحت أن لجنة الحماية بالجيزة ممثل فيها كل الأجهزة والوزارات المعنية، وتم التأكد من صحة الواقعة واستدعاء الأب، ووقع على قرار بعدم إتمام هذه الزيجة ومخالفة القانون، متابعة: "الأب بعد ما مضى على القرار تحايل على الموضوع وسافر بلده لإتمام الجواز يوم 3 أغسطس".

وتابعت: "الراجل سافر بلده في الفيوم واستمررنا في التواصل مع اللجنة الفنية في الفيوم والأب أعد مراسم الزواج وللأسف اللي كان هيعقد عقد الزواج العرفي مأذون، والأب والمأذون هربا وكان موجود الطفلة وعمها، والعم مضى إقرارًا وتعهد أنه سيحسن رعاية البنت ولا يعرضها لأي أذى".