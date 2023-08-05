السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيورنتينا يتعاقد مع ييري مينا لمدة عام في صفقة انتقال حر

ييري مينا
ييري مينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي التعاقد مع الكولومبي ييري مينا، لاعب فريق إيفرتون الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وشارك ييري مينا في 8 مباريات فقط بقميص إيفرتون في الموسم الماضي، وسجل هدفين خلال تلك المباريات.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله التعاقد مع ييري مينا لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر، مع خيار لتمديد العقد مرتبط بأداء اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.


ييري مينا بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق باستو الكولومبي وصعد للفريق الأول بالنادي في يناير 2013، ثم انتقل لنادي إندبندنتي سانتا في العام التالي وقضى موسمين ونصف مع الفريق قبل أن ينضم لفريق بالميراس البرازيلي والذي لعب لصفوفه موسم ونصف قبل أن يخطو أكبر خطوات مسيرته بالانضمام لفريق برشلونة ولكنها لم تستمر سوى 6 أشهر قبل أن يرحل لفريق إيفرتون الانجليزي والذي قضى معه 5 مواسم قبل أن ينتقل لفيورنتينا في صفقة حرة.

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