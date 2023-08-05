جينا «تنفجر باكية»: ابنتى! ابنتى!

جريجرز «بصوت أجش»: فى أعماق المحيط!

يالمر «يهب واقفًا»: لا، كلا، لا بد أن تعيش. أوه بربك يا رلنج.. لحظة واحدة.. لحظة واحدة لكى أخبرها كم كنت أحبها دائمًا، دائمًا!

رلنج: لقد أصابت الرصاصة القلب، وأحدثت نزيفًا داخليًا، فماتت على الأثر.

يالمر: وأنا الذى كنت أبعدها عنى كالحيوان، فتسللت فزعة إلى غرفة الطيور، وماتت من أجل حبها لى، «يبكى بحرقة»، لا يمكننى أن أكفّر عن هذا أبدًا. لا يمكن أن أخبرها أبدًا- «يقبض بشدة على كلتا يديه ويصرخ ناظرًا إلى أعلى»: آه، أنت الذى فى السماء إن كنت موجودًا، حقًا، لماذا فعلت هذا بى؟!

جينا: صه! صه! يجب ألا تقول مثل هذه الأشياء الطائشة، لم يكن من حقنا أن نحتفظ بها، على ما أعتقد.

مولفك: إن الطفلة ليست ميتة، بل نائمة.

رلنج: هذا هراء.

يالمر «بعد أن هدأ قليلًا، يذهب إلى الأريكة يطوى ذراعيه وينظر إلى هدفج»: انظر كيف ترقد جامدة لا حياة فيها.

رلنج «يحاول أن يستخلص المسدس من أصابع هدفج»: إنها متشبثة به جدًا، جدًا.

جينا: لا، لا، يا رلنج، لا تؤذ أصابعها، دعه فى مكانه.

يالمر: دعها تحتفظ به.

جينا: نعم، دعها تحتفظ به، ولكن يجب ألا تظل هنا ليراها الجميع، سنذهب بها إلى غرفتها الصغيرة. ساعدنى فى حملها يا يالمر. «يرفع يالمر وجينا هدفج فيما بينهما».

يالمر «وهما يحملانها إلى غرفتها»: أوه، جينا، كيف نعيش بعد كل هذا؟

جينا: يجب أن يساعد أحدنا الآخر، الآن لكل منا نصيب متساوٍ فيها، أليس كذلك؟

مولفك «يمد يديه ويتمتم»: الحمد لله، من تراب إلى تراب، من تراب إلى تراب.

رلنج «فى همس»: كف عن هذا أيها المغفل، إنك سكران.. «يالمر وجينا يحملان جثة هدفج وهما يمران بباب المطبخ.. رلنج يغلق الباب وراءهما.. ينسل مولفك إلى الصالة».

رلنج «يقترب من جريجرز»: لن يقنعنى أحد أبدًا بأن هذا كان مجرد حادث وقع بالصدفة.

جريجرز «واقفًا وقد تملكه الفزع، وتقلصت عضلاته فى عصبية ظاهرة»: لن نكتشف أبدًا كيف وقع هذا الحادث الفظيع.

رلنج: لقد أحرقت الطلقة ثوبها، لا بد أنها ضغطت بالمسدس على حذو صدرها، ثم أطلقت النار.

جريجرز: إن هدفج لم تمت عبثًا، ألم تر كيف أن الحزن قد أظهر أنبل ما فى نفس يالمر من شعور؟

رلنج: إن معظم الناس نبلاء فى حضرة الموت، ولكن إلى متى تعتقد أن هذا النبل سيستمر؟

جريجرز: ما دام هو حى، وسيزداد بمرور الزمن.

رلنج: بعد مرور تسعة أشهر لن تكون هدفج الصغيرة بالنسبة له إلا شيئًا جميلًا يتغنى به.

جريجرز: أتجرؤ أن تقول هذا عن يالمر أكدال؟

رلنج: سوف نعاود الحديث عن هذا عندما يذوى أول عشب على قبرها. حينئذٍ سوف تسمعه يفيض فى عبارات جميلة منمقة عن «الابنة التى انتزعها الموت من قلب والدها قبل الأوان»، وسوف تراه ينغمس فى نوبات عاطفية من الإشفاق على نفسه والإعجاب بالذات.. انتظر وسترى.

جريجرز: إذا كنت على صواب وأنا مخطئ فالحياة لا قيمة لها.

رلنج: أوه، إن الحياة محتملة لو تخلصنا من هؤلاء الدائنين الملاعين الذين يأتون إلينا ملحين فى تقديم ما يسمونه بـ«مطالب المثالية».

جريجرز «ينظر إلى الأمام»: إذا كان الأمر كذلك فإننى راضٍ بمصيرى كما هو.

رلنج: معذرة، ولكن اسمح لى أن أسأل، ما مصيرك؟

جريجرز «يهم بالانصراف»: أن أكون الضيف الثالث عشر على المائدة.

رلنج: «يضحك ويبصق».. حقًا يا للشيطان.

من مسرحية: البطة البرية