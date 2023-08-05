الصحفيين الإماراتية: وجود محمد بن زايد فى الساحل الشمالى أثار زخما كبيرًا للسياح

علق محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، على زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمصر ولقائه مع الرئيس السيسي في مدينة العلمين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إننا نمر بمرحلة تاريخية تؤثر على المنطقة بشكل مباشر بحكم القطب الواحد يؤثر على الجميع، وبالتالي القيادة الواعية في مصر والإمارات يدركون أهمية الدور والتشاور.

وأضاف أن هذه اللقاءات بين الرئيسين المصري والإماراتي وقادة زعماء المنطقة تقرب وجهات النظر وتوضح الصورة لكي نأخذ قرارات أقرب إلى الصواب في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا عاليا بين مصر والإمارات وهذا يظهر من اللقاءات المشتركة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، مؤكدا أن الإمارات من أكثر الدول التي لها حضور اقتصادي مع مصر وهذا الوجود في مختلف القطاعات، وهذا أمر مهم سواء في القطاعات الاستثمارية أو المالية أو قطاعات الطاقة والسياحة".

وتابع: "وجود محمد بن زايد في مدينة العلمين أخذ زخما كبيرا وكثيرا من الإماراتيين والخليجيين موجودين في منطقة الساحل الشمالي وموجودين هناك بدل من أوروبا، وهذه المشاريع مهمة للسياحة العربية ونقطة جديدة للسائح العربي.