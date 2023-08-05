السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقدم لبدء الدراسة ببرنامج الماجستير الأكاديمي المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في "التخطيط والتنمية"

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

يُعلن معهد التخطيط القومي عن فتح باب التقدم لبدء الدراسة ببرنامج الماجستير الأكاديمي المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في "التخطيط والتنمية" للعام الأكاديمي 2023/2024.

يتاح التقديم فى البرنامج للحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى من جامعة أو معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات في تخصص الاقتصاد وذلك بتقدير جيد على الأقل ويجوز قبول تخصصات آخرى غير الاقتصاد ( تجارة – حقوق – إعلام – هندسة – علوم – حاسبات ومعلومات – زراعة ) أو ما يناظرها في الجامعات غير الحكومية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد جداً على الأقل وأقل من ذلك أن يكون الطالب حاصلاً على أحد الدبلومات في ذات التخصص بتقدير جيد على الأقل.

ومن المقرر أن تكون الدراسة بالبرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، آخر موعد للتقدم للبرنامج هو يوم 31-8-2023.

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