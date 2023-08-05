عادل حمودة يعرض 10 كتب تجب على السياسيين قراءتها

قال عادل حمودة، الكاتب الصحفي، إن كلمة واحدة تبني أو تهدم، تشجع أو تُحبط، كلمة تُلهم أو تحطّم، لافتًا إلى أن الكلمة هي سر الفلاسفة ومادة المؤرخين ومدرسة السياسيين.

وأضاف حمودة خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 10 كتب يجب أن يقرأها السياسيون، وإلا يجب عليهم البحث عن مهنة أخرى.

وعرض الـ10 كتب، وهي: