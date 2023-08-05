عادل حمودة يعرض 10 كتب تجب على السياسيين قراءتها
قال عادل حمودة، الكاتب الصحفي، إن كلمة واحدة تبني أو تهدم، تشجع أو تُحبط، كلمة تُلهم أو تحطّم، لافتًا إلى أن الكلمة هي سر الفلاسفة ومادة المؤرخين ومدرسة السياسيين.
وأضاف حمودة خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك 10 كتب يجب أن يقرأها السياسيون، وإلا يجب عليهم البحث عن مهنة أخرى.
وعرض الـ10 كتب، وهي:
- كتاب "فن الحرب" بقلم سن تزوز.
- كتاب "الأمير" بقلم ميكافيللي.
- كتاب "الجمهورية" بقلم أفلاطون.
- كتاب "ثروة الأمم" بقلم آدم سميث.
- كتاب "العقد الاجتماعي" بقلم جان جاك روسو.
- كتاب "البيان الشيوعي" بقلم كارل ماركس وفريدريك إنجلز.
- كتاب "فريق المنافسين- الساسة العبقرية لإبراهام لينكولن" بقلم دوريس كيرنز دودوين.
- كتاب "48 قانونًا للسلطة" بقلم روبرت جرين.
- كتاب "عقيدة الصدمة- صعود رأسمالية الكوارث" بقلم نعومي كلاين.
- كتاب "فهم صناعة الحرب" بقلم كريستيان سورنسن.