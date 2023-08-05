آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى

يستمر برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، في متابعة كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

واستعرض أحمد غنيم مراسل "الحياة اليوم"، متابعة فعاليات نجاح مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، حيث جانب من الفعاليات وما يقدمه مسرح الشارع من عروض كثيرة سواء لفنانين أو منشدين، ومشاركات السيرك قومي في مسرح الشارع، فضلا عن آخر استعدادات وتجهيزات حفلات الطرب والنجوم في منطقة أرينا العلمين.

كما قام المراسل برصد لآراء المواطنين الموجودين في مدينة العلمين وفعاليات مهرجان العلمين، وجولة على الممشى السياحي والاستماع إلى آرائهم في الخدمة المقدمة بمدينة العلمين الجديدة.