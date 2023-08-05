السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل:ملتقى توظيف يوفر 4288 فرصة في 35 شركة بالشرقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تلقت وزارة العمل  اليوم السبت تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الشرقية بشأن افتتاح ملتقى توظيف للشباب، وذلك بالقاعة المغطاة بمدينة الزقازيق يوفر  4288 فرصة عمل في 35 شركة كبرى من شركات القطاع الخاص ،بمختلف التخصصات..وبحسب بيان صحفي يأتي الملتقى ضمن  برنامج "فرصة" بالتعاون بين مديريتي العمل والشباب والرياضة ومؤسسة حياه كريمة وجهاز تنمية المشروعات، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة مصر كير للتنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات للحد من معدلات البطالة والتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة ومنشآت القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص العمل..

وأوضح احمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية في تقريره للوزارة، أن الملتقى تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وشهد فعاليات الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة، والعقيد أ.ح أحمد المهدي، والعقيد مهندس أحمد وفا مديرا مكتب مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، ومحمد عباس مدير إدارة التسويق والتدريب بجهاز تنمية المشروعات بالشرقية، وسعيد عباس المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية، ومدحت عبد الرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامج فرصة)، وعدد من مندوبي القنوات الفضائية والصحف  الرسمية، منوهاً إلى أن فعاليات الملتقى الذي بدأ في استقبال راغبي العمل بالقطاع الخاص في الساعة الثامنة صباحاً، تضمنت جولة تفقدية قام بها نائب المحافظ والمرافقين للملتقى والشركات المشاركة والذي شهد إقبالا كبيرا من الشباب من الجنسين راغبي العمل، للتقديم على الفرص المتاحة، وكذلك تم استطلاع آراء الشباب حول الفرص المتاحة ومميزاتها..

أكد مدير المديرية انه سيتم متابعة المؤشرات الأولية لنتائج الملتقى وفرص العمل المقدمة ونسب التشغيل وتذليل كافة العقبات، مشيراً إلي أن هذه الملتقيات لها دور كبير في توجية الشباب للتعامل مع  سوق العمل وأنها تعد البداية لحياة جديدة تحقق لهم الحياة الكريمة،واختتمت فعاليات اليوم الأول للملتقى في الساعة الخامسة عصراً على أن تستأنف فعاليات اليوم الثاني صباح غداً الأحد الموافق 2023/8/6..و شارك فى الإفتتاح ايضا وجيه متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، وخالد الشيخ مدير التشغيل الداخلي بالمديرية، ومحمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر من رمضان..

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