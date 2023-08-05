ريهام عبد الحكيم: أشكر الشركة المتحدة على التنظيم المميز لمهرجان العلمين

علقت الفنانة ريهام عبدالحكيم، على مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "أشكر شبكة تليفزيون الحياة على نقلها لحفلي بالعلمين الجديدة والشركة المتحدة على التنظيم المميز".

وأضافت: “أنا مبسوطة جدا من رد الفعل وقابلنا أحلى جمهور، ومهرجان العملين حاجة مبهجة ومشرفة وسعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى للمهرجان”.

وتابعت: "كنا حريصين على اختيار أغاني مناسبة لجو العلمين الساحل ويكون جو مبهج ومفرح".

وأكملت: "أتشرف لما أكون مع المطرب مدحت صالح على مسرح واحد، وعمل دويتو معه شرف كبير لأي فنان لأنه تاريخ كبير".