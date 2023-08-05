السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف نكون معتدلين على أنفسنا في الإسلام؟.. يسري جبر يجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الإنسان يجب عليه أن يهتم بالفرائض قبل النوافل، وأن تدرك كيف يفعلها على الوجه الصحيح.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ العابد يجب أن يكون على دراية وعلم بأركان الفرض وآدابه وواجباته وشورط صحته، ومفسداته، وكيف يقضيه ولماذا أيضًا يقضيه، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يستوفي الفرائض علمًا وعملًا بالتفاصيل قبل الإنشغال بالنوافل.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

الإسلام قناة الناس اعرف نبيك الفرائض النوافل
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