رضوان الكاشف.. ساحر السينما

المخرج الكبير الراحل رضوان الكاشف هو أحد أعمدة المدرسة الواقعية فى السينما، خاض مسيرة طويلة من الإبداع، وترك أعمالًا لا تزال خالدة فى وجدان المشاهدين.

ولد «الكاشف» فى ٦ أغسطس ١٩٥٢ فى حى السيدة زينب، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام ١٩٧٨، والتحق بمعهد السينما الذى تخرج فيه عام ١٩٨٤ بفيلمه القصير «الجنوبية»، وحصل عن الفيلم على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة عام ١٩٨٨.

عمل مساعد مخرج فى نحو عشرين فيلمًا مع المخرجين الكبار، أمثال يوسف شاهين ورأفت الميهى وداود عبدالسيد، وفى عام ١٩٩٣ قدم فيلمه الأول «ليه يا بنفسج» الذى شارك فى بطولته فاروق الفيشاوى ولوسى ونجاح الموجى وحسن حسنى وأشرف عبدالباقى، وتأليف سامى السيوى، واشترك فى كتابة السيناريو والحوار مع المخرج، ويحتل الفيلم المركز ٥٥ فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى ذاكرة السينما المصرية.

وفاز فيلمه «عرق البلح» بالجائزة الفضية فى مهرجان قرطاج، وعرض بمهرجان السينما الفرانكفونية الدولى فى نامور ببلجيكا عام ١٩٩٩، وفاز بجائزتين لمخرجه وبطله محمد نجاتى. وتزوج رضوان الكاشف من عزة كامل، أنجب منها «عايدة» عام ١٩٩٠ و«مصطفى» عام ١٩٩٧، وتوفى فى ٥ يونيو ٢٠٠٢ عن عمر يناهز الخمسين إثر أزمة قلبية، بعد رجوعه من مهرجان روتردام فى هولندا الذى شارك فيه بفيلمه الأخير «الساحر» بطولة النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز.