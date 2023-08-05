تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. و«التعليم العالى»: «لم نواجه أى مشكلات»

انطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية ٢٠٢٣، اليوم، وسط انتظام فى عملية تسجيل الطلاب رغباتهم، دون مواجهة أى مشكلات.

وأعلنت جامعة عين شمس عن تخصيص ١٣ معملًا للحاسب الآلى، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لهذه المقار والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكترونى، لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب.

وأوضحت الجامعة أنه تم تخصيص معامل فى كليتى الآداب والحاسب الآلى بالحرم الرئيسى فى العباسية، وكلية البنات فى مصر الجديدة، وكلية الهندسة فى ميدان عبده باشا، وكلية الزراعة فى شبرا. وأشارت إلى تخصيص معمل لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة، فى مقر مركز الإبصار بكلية الآداب، مع تجهيزه تقنيًا وبشريًا لتقديم كل أوجه المساعدة والنصح والإرشاد للمستفيدين به.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على أعمال التنسيق: «لم نواجه أى مشكلة فى اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، ونوفر لهم كل المتطلبات اللازمة والمساعدة من قبل فريق العمل المختص بالرد على كل استفسارات الطلاب المترددين على معامل التنسيق وذويهم».

كما استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة فى مقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مع تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، مع وضع خطة لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، تجنبًًا للتزاحم والتكدس فى المعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلى حديثة مزودة بالإنترنت، وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، إلى جانب موظفين مختصين لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، وفنيين مدربين لحل أى مشكلة قد تطرأ.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، مقر مكتب التنسيق الرئيسى فى جامعة عين شمس، للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى للتنسيق.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزير تأكد خلال جولته من توفير كل الإمكانات اللازمة لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وأداء عمله المنوط به، ما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مشددًا على ضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

والتقى وزير التعليم العالى عددًا من الإداريين العاملين فى مكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية دورهم طوال فترة التنسيق بمراحله المختلفة.

كما التقى بعض أولياء الأمور والطلاب الذين تواجدوا فى مكتب التنسيق، واطمأن على حصولهم على المساعدة الكافية من الإداريين، وعلى انتظام عمل المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق.

ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم المساعدة وتيسير كل الإجراءات أمامهم، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكل الأوراق المستلمة من الطلاب، تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد بمختلف مراحل التنسيق