أخبار هذا المساء| محمد إمام يستأنف تصوير "الأستاذ" نهاية أغسطس.. وبيراميدز يتقدم بتظلم ضد عقوبة حسين الشحات

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مرصد الكهرباء: 9 آلاف و900 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحِمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، 9 آلاف و900 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه تم أمس الجمعة، خفض أحمال بلغت ألفًا و600 ميجاوات.

ويبلغ الحِمل الأقصى المتوقع اليوم 35 ألفًا و200 ميجاوات، مقابل 33 ألفًا و300 ميجاوات أمس، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 27 ألفًا و131 ميجاوات.

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بيراميدز يتقدم بتظلم ضد عقوبة حسين الشحات في الاعتداء على الشيبي

تقدم نادي بيراميدز، بتظلم على العقوبة الموقعة ضد حسين الشحات لاعب الأهلي والتي صدرت من إدارة لجنة المسابقات برابطة الأندية.

جاء ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز عقب نهاية اللقاء والتي اعتدى خلالها حسين الشحات لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بصفعه على الوجه.

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بعد تغيير بطلته.. محمد إمام يستأنف تصوير "الأستاذ" نهاية أغسطس



يستكمل النجم محمد إمام تصوير فيلمه السينمائى الجديد "الأستاذ" نهاية شهر أغسطس، وهو الفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر نهاية العام الجارى.

وكان محمد إمام والمخرج شريف عرفة قد بدأوا تصوير أول مشاهد الفيلم منذ أيام، ثم حصل محمد إمام على إجازة صيفية لمدة 10 أيام لحين الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين في بطولة الفيلم.

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