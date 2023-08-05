"الدويتو كان مفاجأة".. ردود أفعال الجماهير على حفل منير وحميد الشاعري بالعلمين

كشفت ميرنا عادل مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من العلمين، عن ردود فعل الجماهير علي حفلات مهرجان العلمين "العالم علمين، وخاصة حفل محمد منير وحميد الشاعري.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية"إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أمس كان هناك تفاعل مبهر مع حفل الكينج محمد منير، بحضور مبهر.

وأضافت أنه كان هناك إقبالا جماهيري تاريخي وهائل من الزائرين على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم العمرية، فكان الجميع مستمتع بحفل النجم محمد منير والنجم حميد الشاعري، لافتة إلى أن بيع التذاكر تجاوز الـ 6 آلاف تذكرة.

وأشارت إلى أن الجماهير أقاموا حفل مع أنفسهم قبل موعد الحفل الأساسي فاستمتعوا بغناء أغاني محمد منير وحميد الشاعري وكانوا يرقصون ويدقون على الطبول استعدادا للحفل واستمتاعا بالأجواء الصيفية الرائعة في العلمين الجديدة.

وأوضحت أن الدويتو الغنائي الذي قام به كل من منير وحميد كان مفاجأة بالنسبة للجمهور ولكنهم سرعان ما اندمجوا مع الأغنية وتفاعلوا معها بين ترديد الأغنية والتصفيق والرقص على الالحان المبهجة.