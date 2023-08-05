خبير علاقات دولية: العلاقات المصرية الإمارتية نموج يُحتذى به

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، علي قوة ومتانة العلاقات المصرية-الإماراتية عبر التاريخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية بامتياز، فهناك 5 عقود من العلاقات القوية والمتينة والراسخة تجسدت في الفترة الأخيرة خاصة بعد تولي الرئيس السيسي، مقاليد الحكم عام 2014، وبعد تولي الشيخ محمد بن زايد، رئاسة دولة الإمارات.

وأضاف أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين الطرفين في وجود علاقات مصرية إمارتية عميقة، وكان هناك احتفالية عقدت أكتوبر الماضي بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، جسدت عمق ومتانة العلاقات.

وأشار إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر، تؤكد الرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات بين مصر والإمارات لأفاق أرحب، مشددًا على أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجية يحتذى بها بين الدول.