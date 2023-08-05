السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بـ 9.4 مليار دولار.. أسامة ربيع: حققنا أعلى عائد في تاريخ قناة السويس

أسامة ربيع
أسامة ربيع

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو جراف يوضح أهم إنجازات قناة السويس الجديدة بمناسبة مرور 8 سنوات على افتتاحها.

وأوضح الفيديو جراف أن قناة السويس تمثل شريانا استراتيجيا واقتصاديا هاما للدولة المصرية.

وأفادت القناة بأن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال إن الممر الملاحي لقناة السويس شهد مرور سفن تبلغ إجمالي حمولتها أكثر من ٣١  مليار طن من البضائع، محققة دخل تجاوز الـ ١٤٣ مليار دولار.

وأكد ربيع أن قناة السويس منذ العام الماضي تسجل أرقاما غير مسبوقة ووصلت إلى ٩ مليارات و٤٠٠ مليون دولار في السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ليصبح أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.

وأضاف أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو ٣٥ بالمئة عن السنوات السابقة لعدة أسباب منها حفر قناة السويس الجديدة.

 

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