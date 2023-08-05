السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بقانونى العمل وذوى الهمم بالقاهرة

خلال ندوة للتوعية
خلال ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الهمم بالقاهرة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان "قانون العمل وقانون رعاية ذوى الهمم"، وذلك بمقر شركه بلاك شادو للأمن والحراسة، في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية بأحكام قانون العمل وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالتوعية والتثقيف بقانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم داخل أماكن العمل، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيدا من المزايا للطرفين.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره للوزارة، أن الندوة حضرها العضو المنتدب والمدير المسئول لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة أحمد سعيد صابر حمودة، وصالح الحداد مدير الموارد البشرية لشركة بلاك شادو للخدمات الأمنية والحراسة، وتضمنت الندوة شرح أحكام قانون العمل فيما يخص محتويات ملف العامل وقانون العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشته، وقانون الطفل وقرار وزير العمل فيما يخص ذلك.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة شملت أيضاً توعية المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تخص حقوق العمال وواجباتهم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، والمواد القانونية المنظمة لذلك، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية التي تحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

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