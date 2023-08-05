الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

نفى الجيش اللبناني، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت حول تحضير قواته لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم، نقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وأشار البيان إلي أن قيادة الجيش تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات.

ميقاتي: الاتصالات السياسية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المعطيات المتوافرة من المراجع العسكرية والأمنية تفيد بأن الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي القلق والهلع.

وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، أوضح ميقاتي أنه تابع مع وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والداخلية والبلديات بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان، لافتًا إلى أنه كلف الوزير بو حبيب للتواصل مع الإخوة العرب لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم في لبنان.

أشار ميقاتي إلى أن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت شوطًا متقدمًا، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

كما طلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الأمن المركزي للاجتماع والبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن الهدوء يسود المخيم بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين الفرقاء الفلسطينيين، وأسفرت عن مقتل 12 وإصابة 65 آخرين.