السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرع مكتب التنسيق بجامعة المنيا يخصص معملين لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

فرع مكتب تنسيق جامعة
فرع مكتب تنسيق جامعة المنيا

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن كامل استعداد وبدء مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنيا للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؛ استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي وذلك اعتباراً من اليوم السبت 5 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 9/8/2023، وذلك من خلال الخدمة المجانية المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" علي الموقع: https://tansik.digital.gov.eg.  

وأكد “فرحات” على أن الجامعة أتاحت نخبة من الاخصائيين المؤهلين لشئون التعليم والطلاب بالجامعة؛ لاستقبال الطلاب بمعملين للحاسب الآلي، خصصوا لتقديم المساعدة للطلاب في اختيار رغباتهم بكل دقة ومدهم بكافة المعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك طوال فترة التنسيق للمرحلة الأولي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية تقديم النصح للطلاب لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة والحفاظ على الرقم السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق وتحقيق كافة أمنياتهم.

يذكر أن وزارة التعليم العالي أصدرت فيديو توضيحي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/CPfm6l3lqKc?si=QTmiw2uhc_jHD56vإلي جانب إصدار وزارة التعليم العالي لعدد من الأدلة الإرشادية لمساعدة الطلاب في استخدام التنسيق الإلكتروني وذلك على الموقع https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/althanwya2023.aspx.

 

فرع مكتب تنسيق جامعة المنيا
فرع مكتب تنسيق جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا
جامعة المنيا فرع مكتب التنسيق بجامعة المنيا معامل المدينة الجامعية للطلبة معامل كلية دار العلوم بالجامعة طلاب المرحلة الأولي الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا
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