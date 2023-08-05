السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاصمة الثقافة الإسلامية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد تقريرًا حول مدينة النجف العراقية (فيديو)

مدينة النجف بالعراق
مدينة النجف بالعراق

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرا حول مدينة النجف بالعراق، والتي اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.

مدينة النجف تقع جنوب غرب العاصمة بغداد، وهي المدينة الخامسة من حيث عددج السكان، ويوجد بها مرقد الإمام علي بن أبي طالب الذي يمكن رؤيته من مسافة بعيدة، والتي اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.

ويرجع تاريخ مدينة النجف إلى العصر الجاهلي حيث كانت مركزا للأديرة المسيحية، وأصبحت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، حيث يرجع أصل التسمية إلى المنجوف أي المكان الذي لا تصل إليه المياه.

تتسم بالعديد من المعالم التاريخية أغلبها إسلامية

وتتسم مدينة النجف العراقية بالعديد من المعالم التاريخية أغلبها إسلامية، وتملؤها المكتبات والمساجد والمدارس الأثرية بالإضافة إلى المراقد والمقامات.

ومن أهم معالم المدينة «وادي السلام» الذي يضم 6 ملايين مقبرة، وأدرج في قائمة التراث العالمي.

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