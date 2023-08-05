تحرير 91 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة، في ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق؛ لإحكام الرقابة وضبط الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات.



قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير ١٦ مخالفة تموينية منها ٥ مخالفات للمخابز البلدية بمجلس قروى بردنوها شملت (نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، بالإضافة إلى ١١ مخالفة للأسواق والمحال التجارية وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وبيع سلع مجهولة المصدر ومصادرة ٢ طن سماد بدون فواتير، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأشار أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين نفذت حملة على المحال التجارية بقرية صفانية حيث حررت ٥ مخالفات تموينية شملت (سلع بدون فواتير، عدم الإعلان عن التسعيرة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفى ملوى جنوب المحافظة، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت ٣١ مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية بمجلس قروى إبشادات، منها ١٥ للمخابز البلدية بقريتي بني خالد وقصر هور تنوعت بين (نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم صرف بون)، إلى جانب ١٦ مخالفة للمحال التجارية لبيع سلع بدون فواتير والبيع بأزيد من السعر الرسمى وسلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى أبوقرقاص جنوب المحافظة، أشار تاج أبوسداح رئيس المركز، إلى تحرير ٢١ مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية بقرية أتليدم تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، وعدم صرف بون وعدم وجود سجل تجاري، وعدم الإعلان عن موعد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، قال عماد حسن إن الوحدة المحلية حررت ١٨ مخالفة تموينية خلال حملات على المحال التجارية تنوعت بين ذبح خارج المجازر وبيئة وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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