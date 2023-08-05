السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صناعة تكنولوجيا المعلومات تُطلق مبادرة لدعم الشركات للحصول على "CMMI"

صناعة تكنولوجيا المعلومات
صناعة تكنولوجيا المعلومات

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات راعي الصناعة الرقمية، عن مبادرتها لدعم الشركات بنسبة 50 % للحصول على شهادة CMMI، بالتعاون والتنسيق مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز تقييم، واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة على تنمية قدرات الشركات المحلية وتطوير أدائها وزيادة انتاجيتها وتطوير كفاءتها الفنية وجودة منتجاتها وزيادة قدراتها التصديرية من خلال مواكبة التطورات العالمية.

كما تأتي المبادرة ضمن جهود محور تنمية قدرات الشركات بالغرفة وحرصا من الغرفة على رفع كفاءة الشركات الأعضاء وجودة منتجاتها وتأهيل الشركات للتصدير ودخول أسواق جديدة، حيث تلاقت أهداف الغرفة ومركز SECC التابع للهيئة لتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات، وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.

وتستهدف المبادرة تشجيع الشركات المحلية أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بدورها ستقوم بدعم نسبة 50% من تكلفة حصول كل شركة على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج في مجالات التطوير أو الخدمات والمعروفة باسم Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV/SVC)، والتي يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" يقدم خدمات الاستشارات والتدريب وتطبيق المعايير العالمية في صناعة البرمجيات ي بصفته شريك معهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI، حيث يمنح المركز هذه الشهادات الفنية ويقوم بخدمات التقييم وتحديد مستوى الشركات بموجب هذه الشراكة والترخيص من المعهد الأمريكي.

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