السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يضم حارس مرمى برايتون بعقد يمتد حتى 2030

سانشيز
سانشيز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، ضم الحارس الإسباني روبرت سانشيز، قادمًا من برايتون ألبيون لمدة 7 سنوات.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 25 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2030، في صفقة قدرت بـ 25 مليون يورو.

 سانشيز انضم لصفوف برايتون وهو في الخامسة عشرة من عمره فقط، وتقدم من خلال أكاديمية النادي.

 استمتع بفترات إعارة ناجحة في فورست جرين روفرز وروتشديل قبل أن يثبت نفسه كحارس مرمى النورس الأول خلال موسم 2020-21. 

وتألق سانشيز بعدها، وفي موسم 2021-22  كأول موسم كامل له بصفته رقم واحد في برايتون في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة ، وهو رقم قياسي للنادي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سرعان ما أعجب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ساعد أداء سانشيز خلال موسم 2021/22  أول موسم كامل له بصفته رقم واحد في برايتون في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة ، وهو رقم قياسي للنادي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسرعان ما أعجب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ساعد أداء سانشيز خلال موسم 2021-22  أول موسم كامل له بصفته رقم واحد في برايتون في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 مباراة ، وهو رقم قياسي للنادي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسى تشيلسى الإنجليزى روبرت سانشيز سانشيز برايتون

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