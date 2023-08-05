استمرار الأعمال بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل.. ومواطنين: "شريان حياة جديد بوسائل النقل"

تواصل محافظة الجيزة الأعمال الأخيرة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل ومتابعة الأعمال التي تتم على قدم وساق ليظهر الصرح الكبير للنور خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي يتم على غراره رفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل، كما بدأت هيئة سكك حديد مصر بدخول القطارات للمحطة لتشغيلها بشكل تجريبي قبل افتتاح المحطة رسميًا.

وتشهد محطة قطارات الصعيد ببشتيل الأعمال الأخيرة والتشطيبات النهائية وتركيب الأرصفة الخاصة بالمحطة، بجانب الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب قضبان الحديد والانتهاء من أعمال الواجهة الخارجية والداخلية للمحطة والتي سيطر عليها الطابع الحضاري القديم، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي المنطقة والمواطنين بشكل عام.

يقول تامر عبد الرؤوف، أحد سكان منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، إن محطات قطارات الصعيد ببشتيل نقلة حضارية كبيرة وشريان حياة عظيم في وسائل النقل والمواصلات، لافتا إلى أن بمجرد افتتاح محطة قطارات الصعيد سوف تتغير وجه منطقة بشتيل بالكامل خاصة بالتزامن مع الانتهاء من محور الفريق كمال عامر وربط محطة المونوريل الجاري العمل فيها بمحطة القطار ما يجعلها محطة تبادلية.

تابع أن افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل ليس أمر مؤثر فقط على منطقة بشتيل بل أنه سوف يؤثر تأثيرًا واضحًا على محطة قطارات رمسيس والمنطقة بالكامل والتي سوف تساعد في حدوث انفراجة كبيرة من الزحام والتكدس المروري وعرقلة المواطنين في تلك المنطقة بشكل يومي.

ومن جانبه أوضح راضي محمد، أحد سكان منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أنه شاهد على هذا المشروع منذ أن تم البدء فيه وبمجرد افتتاحه سوف تتغير المنطقة بالكامل خاصة وأن محطة بشتيل لن تختلف محطة قطارات رمسيس حيث أنها سوف تضم هي الأخرى مركز تجاري وجراجات، بالإضافة إلى أنه مقام على مساحة 57 فدانًا ما يجعل مساحته تفوق مساحة محطة قطارات رمسيس.

أضاف عماد سمير، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أن أعمال محطة قطارات بشتيل أوشكت على الانتهاء ويجري الأعمال النهائية فيها، لافتًا إلى أنه مثلمها تم الإطلاق عليها فيه بوابة الصعيد الجديدة لما تحتويه من خدمات ومساحة ضخمة.