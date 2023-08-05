صحيفة إسبانية تكشف سبب تأخر انضمام ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

بات النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الإسباني، قريبًا من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عثمان ديمبيلي قد تقدم بطلب رسمي إلى إدارة برشلونة، للموافقة على انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، والسماح له بالتفاوض على شروطه الشخصية في عقده مع النادي الفرنسي.

وبالفعل وافقت إدارة برشلونة على طلب ديمبيلي، لتُشير بعض التقارير الصحفية إلى أن باريس سان جيرمان سيقوم بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ قيمته 50 مليون يورو.

سبب تأخر إتمام صفقة انضمام ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه كان من المفترض توقيع العقود وإتمام صفقة انتقال ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، أمس الجمعة، ولكن تأخرت الصفقة عن الموعد المحدد لها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة لم ترسل المستندات الخاصة والأوراق الرسمية لتأكيد صفقة عثمان ديمبيلي، الأمر الذي تسبب في تأخر إجراء الفحوصات الطبية.

وبناءً عليه، من المرجح أن يوّقع عثمان ديمبيلي على عقود انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان، اليوم السبت.

في حين أشارت التقارير الصحفية الأخرى، إلى أن تأخر برشلونة في تسليم الأوراق الرسمية الخاصة بالصفقة، قد يرجع إلى محاولات النادي الكتالوني في التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، لتعويض رحيل ديمبيلي في الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت في وقت سابق، إلى أن عثمان ديمبيلي سينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

وكان عثمان ديمبيلي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك ديمبيلي في 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق، سجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.