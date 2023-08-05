"الحطابة".. أول معرض تشكيلى يجمع بين الفن والإبداع والرفق بالحيوانات

"الحطابة" أول معرض تشكيلي يجمع بين الفن و الإبداع والرفق بالحيوانات، والذي تفتتح فعالياته في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة آرت كورنر بالزمالك، ويستمر المعرض حتي 31 أغسطس الجاري.

ويشارك في المعرض الجماعي “الحطابة” .. الدحديرة والصهريج، كل من الفنانين: رضا خليل، وفتحى على محمد، وجاليليو، وإنجى محمود، ومحمد وهبة، وإيمان خطاب، ونيرمين يسرى، ومروة عادل، وعزة إسماعيل، وشيرين عبد الله، وغادة أبو سنة، ومحمد محسن، ويوسف عزازى، وياسر سعودي.

ويضم معرض “الحطابة” .. الدحديرة والصهريج، حوالى 45 لوحة منفذة بكافة الخامات من الألوان الزيتية والأكليريك والألوان المائية والأحبار الملونة.

وكشف الفنان التشكيلي رضا خليل لـ “الدستور” عن ملامح المعرض لافتا إلى أن فكرة إقامته الفكرة اقترحها مع الفنانين فتحى على، وجاليليو، وكان مؤداها لماذا لانكون فريق من الفنانين ونذهب لمنطقة الحطابة للرسم المباشر من الطبيعة؟ وكنا فى حضرة جورج سندى مالك جاليرى أرت كورنر بالزمالك والذى تحمس للفكرة بل ودعانا لإقامة معرض بالقاعة والترويج للفكرة.

وتابع “خليل”: تم الأتصال بعدد من الفنانات والفنانين التشكيليين ممن لهم باع طويل فى الرسم المباشر من الطبيعة وخبرة فى الرسم الميداني، وأثمر اللقاء عن تجمع عدد مميز من التشكيليين لتكوين مجموعة عمل تهدف لإبداع إنتاج فني للتراث المعماري والإنساني لمنطقة الحطابة بجوار قلعة صلاح الدين العريق، ونرصد ونتعرف ونتفاعل مع المبانى والأهالى وندون ملحمة جديدة فى تاريخ التشكيل المصري.

وأوضح “خليل”: “لم نكن أول من زار منطقة الحطابة فقد سبقنا فنانين من الغرب ممن يسمون بالمستشرقين فى نهايه القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين ومن الرواد الفنان العظيم يوسف كامل والذى أنتج الكثير من اللوحات للمنطقة وشوارعها . كما أن هناك الكثير من الجماعات الفنية وطلابهم من الفنانين الناشئين قاموا برصد المنطقة ورسمها”.

ولكن الجديد هو أن معظم أعضاء مجموعة خارج المرسم من الفنانين المحترفين و لهم تاريخ كبير فى الحركة التشكيلية وهناك أيضا تنوع كبير فى المجموعة فهناك رسام بارع فى الرسوم المصورة عكف على عمل كتيب خاص بمنطقة الحطابة وهناك حكاءة تغزل القصص من رحم المكان .

وهناك المهتمين بالمحافظة على حياة الحيوانات وإطعامها إيمانا منهم بالدور الإجتماعى الذى يجب أن يلعبه الفنان للتفاعل مع المجتمع .كما أن معنا متطوعة مهتمة بالرفق بالحيوان وهى المهندسة شيرين حمدى. تقوم بمعالجة الحيوانات بالمنطقة وإطعامها على نفقتها الخاصة وتتواصل مع المهتمين بالحيوان والفنانين للعمل على توفير الطعام والأمصال الطبية اللازمة للعلاج.

ــ أهداف مبادرة الحطابة

وشدد “خليل” علي: تهدف المبادرة أيضا لإسعاد أهالى تلك المنطقة من الصغار إلى الكبار بعمل رسوم ذاتية لهم تقدم كهدايا فى محاولة لرسم البسمة وإدخال البهجة على تلك الوجوه القلقة المتعبة والذين يعانون من ظروف معيشية وبيئية غاية فى الصعوبة .

وفعلا انطلقت المجموعة فى زيارات متعددة لحى الحطابة يرسمون بكل نهم وبحرية تامة فى إختيار الخامات والأدوات ويخرجون بحصيلة كبيرة من اللوحات والتخطيطات هى نتاج هذا المعرض وتم تخصيص عدد من اللوحات لرسم كلاب الحطابة ويخصص جزء من مبيعات هذا المعرض لشراء طعام وأدوية طبية لعلاج حيوانات المنطقة مساهمة منا كفنانين تشكيليين فى الحفاظ على الحيوان والتوازن البيئى هناك . وعشرات الذكريات والقصص وسط محبة الأهالى وسعادة الأطفال والكثير من الذكريات والقصص التى تستحق أن تروى.

من أعمال معرض الحطابة