سميرة موسى عالمة الذرة المصرية اغتالها الموساد بمساعدة راقية إبراهيم

سميرة موسي، عالمة الفيزياء المصرية، وأول عالمة ذرة مصرية، والتي اغتيلت في مثل هذا اليوم من العام 1952، والتي تتلمذت علي يد العالم المصري الكبير علي مصطفي مشرفة بعدما لفتت نظره إليها بنبوغها وتفوقها العلمي وذكاءها اللماح.

اختارت سميرة موسي الدراسة في كلية العلوم بجامعة القاهرة رغم أن مجموعها كان يؤهلها للالتحاق بكلية الهندسة. وقد حصلت علي بكالوريوس العلوم وكانت الأولي علي دفعتها حتي عينت معيدة بالكلية بفضل مجهودات أستاذها علي مصطفي مشرفة، والذي دافع عن تعيينها ضد رغبة الأساتذة الانجليز.

سافرت سميرة موسي إلي لندن حيث حصلت علي شهادة الماجستير في موضوع “التواصل الحراري للغازات”، وبعدها حصلت علي درجة الدكتوراة وكان موضوع رسالتها “الأشعة السينية وتأثيرها علي المواد المختلفة”، والتي كانت من خلالها تأمل في استخدام الأشعة لمعالجة الأمراض السرطانية.

ــ كيف اغتيلت سميرة موسي؟

في كتابه “الموساد” .. اغتيال زعماء وعلماء، يذكر مؤلفه الكاتب الصحفي حمادة إمام، أن سميرة موسي كانت في بعثة علمية إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 1952 لمدة ثلاث سنوات لاستكمال أبجاثها العلمية في إحدي جامعاتها، وهناك توصلت إلي أبحاث مهمة تؤدي إلي كسر احتكار الدول الكبري لامتلاك السلاح النووي حيث توصلت إلي تصنيع القنبلة الذرية من معادن رخيصة يتوفر وجودها لدي كل دول العالم مهما كانت صغيرة. وفي يوم 5 أغسطس 1952 كانت علي موعد لزيارة أحد المفاعلات النووية الأمريكية في كاليفورنيا، وقبل الذهاب إلي المفاعل جاءها اتصال هاتفي بأن مرشدا هنديا سيكون بصحبتها في الطريق إلي المفاعل وهو طريق جبلي كثير المنحنيات وعلي ارتفاع 400 قدم وجدت أمامها فجأة سيارة نقل كبيرة كانت مختفية لتصطدم بسيارتها وتسقط بقوة في عمق الوادي بينما قفز المرشد الهندي الذي أنكر المسئولون في المفاعل الأمريكي بعد ذلك أنهم أرسلوه. وهكذا رحلت عالمة الذرة المصرية سميرة موسي مخلفة وراءها كما من الغموض حول وفاتها.

ــ هل شاركت “راقية إبراهيم” في اغتيال سميرة موسي؟

ويلفت “إمام” إلي أن: أوضحت التحريات أن السائق كان يحمل اسما مستعارا وإن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها. وفي آخر رسالة لها كانت تقول: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا وعندما أعود إلي مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان وسأستطيع أن أخدم قضية السلام، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ولازالت الصحف تتناول قصتها وملفها الذي لم يغلق، وإن كانت الدلائل تشير إلي الموساد هي التي اغتالتها، جزاء لمحاولتها نقل العلم النووي إلي مصر والعالم العربي في تلك الفترة المبكرة. وأن عملية الاغتيال ساهمت فيها ممثلة مصرية يهودية الديانة هي “راشيل ليفي” أو راقية إبراهيم. مثلت البطولة أمام محمد عبد الوهاب في فيلم ”رصاصة في القلب"، وكانت تعمل خياطة ملابس الأفلام. وكان أول ظهور لها من خلال فيلم توجو مزراحي “ليلي بنت الصحراء” .

ويمضي حمادة إمام مضيفا في حديثه عن ضلوع راقية إبراهيم في اغتيال الدكتورة سميرة موسي: ثم تعددت أدوار بطولة راقية إبراهيم حتي قامت ثورة 1952 فأعلنت تأييدها ودعمها لاستقلال مصر، ثم غادرت إلي أمريكا عام 1954، وهناك سلمت نفسها للجالية اليهودية وأشهرت اسمها الحقيقي “راشيل ليفي”، ثم أصبحت المتحدث الإعلامي للمكتب الصهيوني في هيئة الأمم المتحدة. زارت الكيان الصهيوني عدة مرات أعلنت خلالها مباركتها للتوطين وخطط التوسع.

ويشدد “إمام” علي: وراقية إبراهيم، هي نموذج مثالي للتأكيد علي أن اليهود طبائعهم غلبت علي مصريتهم، وساعدوا الصهيونية العالمية علي اغتصاب فلسطين منذ وعد بلفور.