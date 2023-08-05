"الكينج" و"الكابو" يتألقان فى حفل العلمين.. (فيديو)

تألق "الكينج" محمد منير و"الكابو" حميد الشاعري، في حفل العلمين بمهرجان العلمين الجديدة.

وقدم محمد منير باقة من أروع أغانيه القديمة والجديدة، بينما أشعل حميد الشاعري الحفل بأغانيه المميزة.

واستعاد النجم حميد الشاعري الذكريات مع الكينج محمد منير، خلال حفلهما الجماهيري الضخم المقام بمهرجان العلمين الجديدة الظاهرة الترفيهية الأضخم..

وحرص الكابو حميد الشاعري على توجيه الشكر لجمهوره والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال حفله المقام حاليًا بمهرجان العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الجمهور ومحبيه ومتابعيه.

وقال الشاعري: "حبايبي، منورين وكل سنة وأنتم طيبين، قبل ما نكمل يا جماعة أنا عاوز أقول حاجة، بحيي جدًا الجهد الكبير على الصرح الكبير ده مدينة العلمين الجديدة، وبشكر كل العمال البسطاء اللي بنوا الصرح ده، تحية كبيرة لهم لو سمحتموا، وبحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كل حاجة جميلة عملتهالنا في مهرجان العلمين، ويارب يوصل صوتنا للعالم كله قولوا يا رب".