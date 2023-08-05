السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الدكتورة سلمى عليا تكشف عن الأمراض الجلدية غير المعدية

الدكتورة سلمى عليا
الدكتورة سلمى عليا

هناك عدد كثير من الأمراض الجلدية التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص، وقد تنتقل على طريق العدوى، و لكن هناك أمراض جلدية أخرى شائعة ولا يمكن أن تنتقل عن طريق العدوى.

وقالت الدكتورة سلمى عليا، استشاري الأمراض الجلدية، إن الصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب الالتهاب، والتي تظهر على شكل لويحات أو قشور على جلدك، وتحدث النوبات الأكثر شيوعًا في مرفقيك وركبتيك وفروة رأسك لكن يمكن أن تظهر اللويحة في أي مكان.

وأوضحت أنه بالإضافة لما سبق تعد الاكزيميا من الأمراض الجلدية التي تصيب الجلد بالجفاف والتورم وتغير اللون من الأعراض الشائعة للإكزيما، وهي حالة جلدية التهابية يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وهناك سبعة أنواع يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي عمر، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة إذا كانت بشرتك فاتحة اللون، فقد تبدو الإكزيما حمراء.

وأشارت إلى أنه إذا كانت بشرتك داكنة، فقد تبدو رمادية أو بنية داكنة أو أرجوانية، و هناك العديد من الطرق لإدارتها، بما في ذلك الأدوية الموضعية والعلاج بالضوء والأدوية عن طريق الفم أو الحقن الروتين اليومي للاستحمام والترطيب مهم أيضًا.

البهاق
وأكدت أنه إذا كان لديك بقعة ناعمة بيضاء حيث فقد جلدك لونها، أو منطقة يكون فيها جلدك وشعرك أبيض، فقد يكون البهاق، يحدث ذلك عندما يقتل جهاز المناعة في جسمك خلايا الجلد التي تنتج الصباغ،  قد يغطي البهاق مساحة صغيرة ويبقى على هذا النحو، أو يكبر وينتشر، يمكنك علاجه بالأدوية الفموية أو الموضعية أو العلاج بالضوء أو ترقيع الجلد، اعتمادًا على النوع الذي لديك ومكانه.

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