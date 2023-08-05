السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسهم أمريكا تتراجع على خلفية نتائج "أبل" وتقرير الوظائف

شركة أبل
شركة أبل

أغلقت مؤشرات وول ستريت على تراجع، بعد تقرير أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية في وقت يتأهب فيه المستثمرون لمزيد من المفاجآت السلبية المحتملة بعد يوم من إعلان شركة أبل لأرباح مخيبة للآمال.

وجاءت جلسة التداول متقلبة، وارتفعت المؤشرات في مستهل التداولات قبل أن تغلق على هبوط.

تحركات الأسهم

ووفقًا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.28 نقطة أو 0.52 بالمئة ليغلق عند 4478.61 نقطة.

فيما انخفض ناسداك المجمع 50.48 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 13909.24 نقطة.

وتراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 148.69 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 35073.53 نقطة.

وهبطت  أسهم "أبل" بأكثر من أربعة بالمئة مما أثر على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

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