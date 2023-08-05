السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم لـ "الشاهد": عمر عبدالرحمن كان "حصّالة" فلوس

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ونبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن عمر عبدالرحمن كان يسافر إلى أفغانستان وباكستان حتى يجمع الأموال، معقبًا: "عمر عبدالرحمن كان حصّالة، ومطرح ما يروح الفلوس بتجيله".

وأضاف نبيل نعيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن عمر عبدالرحمن كان قد سافر إلى أفغانستان حتى يوقف عبدالله عزام، حيث كان عبدالله عزام "حوت"، وكل شيء كان يذهب إلى عبدالله عزام، حيث كانت كل الأموال عند عبدالله عزام، وبالتالي فإن عمر عبدالرحمن قد سافر إليه حتى يأخذ نصيبه من الأموال. 

وأشار إلى أن عمر عبدالرحمن كان ينفق هذه الأموال على الجماعة، حيث كانت حكرًا عليه وعلى الجماعة، إنما بقية الجماعات الأخرى كان يمتنع عن تمويلها، معقبًا: "أيمن الظواهري اشتكى لي مرة، وقال لي بأنه طلب 25 ألف دولار من الشيخ عمر، لكن من حوله نصحوه بأن يعطي الظواهر 5 آلاف دولار فقط، ووقتها قلت للظواهري، تبقى غلطان لو أخدتهم وتستاهل ضرب الجزمة، إما أن يعطونك الـ 25 ألف دولار وفوقهم بوسة، أو لا تأخذ شيئًا نهائيًا".

الأكثر قراءة

«الشاهد».. نبيل نعيم يروي كواليس أحداث الزاوية الحمراء الطائفية

مرتضى منصور ينعى زوجة صالح سليم: سيدة عظيمة زوجة رجل عظيم

مهرجان العلمين.. إقبال جماهيرى كبير لحضور حفل «الكينج» وحميد الشاعرى (صور)

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

حميد الشاعرى يقدم هيثم نبيل فى حفل العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه