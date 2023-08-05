السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيلاروسيا تندد بقرار الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات ضدها

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

نددت وزارة الخارجية البيلاروسية بقرار الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات جديدة ضدها.

وذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية- فى بيان، نقلته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية،- أن "بيلاروسيا تشعر بخيبة أمل مطلقة حيال قرار الاتحاد الأوروبى الصادر فى 3 أغسطس 2023 بفرض عقوبات جديدة على جمهورية بيلاروسيا".

وأضافت: "نعتبر هذه الخطوة استمرارًا لسياسة الاتحاد الأوروبى غير الودية تجاه بلدنا، وهى محاولة أخرى للتدخل السافر فى الشؤون الداخلية.. شؤون دولة ذات سيادة".

وأفادت بأنه من الواضح أن مثل هذه الإجراءات من جانب بروكسل تعيق آفاق التقارب بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وأكدت مجددا أن التدابير القسرية آحادية الجانب تنتهك القانون الدولى بشكل مباشر، حيث إن مجلس الأمن الدولى هو المخول فقط باتخاذ مثل هذه القرارات.

وبحسب بيان الخارجية البيلاروسية، لقد أثبتت العقوبات منذ فترة طويلة أنها غير مجدية وغير فعالة ومضرة لجميع الأطراف، بما فى ذلك المبادرون إلى مثل هذه التدابير، وهذا واضح تمامًا لجميع العقلاء.

وتابعت إن "ممثلى الزراعة وصناعات إنتاج الغذاء فى جميع أنحاء العالم هم الذين يمكنهم التحدث عن عواقب العقوبات بشكل أفضل.. لقد كانت الإجراءات المتهورة وغير المسؤولة من جانب الاتحاد الأوروبى وحلفائه هى التى خلقت تهديدًا حقيقيًا لأزمة غذائية على هذا الكوكب".

وشددت وزارة الخارجية البيلاروسية على أن أى محاولات خارجية لتقييد تنمية البلاد محكوم عليها بالفشل فى البداية، مؤكدة أن الجانب البيلاروسى يحتفظ بالحق فى اتخاذ إجراءات انتقامية وسيواصل الدفاع باستمرار عن استقلال وسيادة البلاد واتباع سياسة خارجية مستقلة وضمان المستوى المناسب لرفاهية مواطنيها.

واختتمت البيان بالقول: "نحن مقتنعون بشدة بأن سياسة العقوبات لن تؤدى إلى أى مكان.. فهى محفوفة ليس فقط بأضرار اقتصادية متبادلة ولكن أيضًا بأزمة ثقة خطيرة تشكل تهديدات لاستقرار وأمن منطقتنا بأكملها".

 

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