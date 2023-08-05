نبيل نعيم يكشف لـ "الشاهد" انطباعه عن أسامه بن لادن

قال نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه سافر مع الظواهري إلى أفغانستان عام 1980م، للتدريب على دبابة روسية، لافتًا إلى إنه دخل إلى أفغانستان ثلاث أو أربع مرات مع عادل فارس رحمه الله، لكن بعد قتله لم يدخل أفغانستان مرة أخرى.

وعن انطباعه عن أسامه بن لادن، أكد نبيل نعيم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أسامه بن لادن كان في منتهى الأخلاق، معقبًا: "إذا كان أسامه بن لادن ليس أخلاق.. فمن سيكون أخلاق؟ّ!".

وأوضح أن أسامه بن لادن كان يستنكر أي عمل إرهابي في الدول العربية، ويقول بأنهم مسلمين وحرام، معقبًا: "عشت معه في السودان بعض الوقت، حيث قابلته في السودان عندما كان متواجدًا هناك، وكانت أول مرة أقابله هي لقائي به في السودان".

وأوضح أن عمر عبدالرحمن ذهب إلى السودان بعدنا، لافتًا إلى أن رفاعي طه رحمه الله كان يريد إرساله إلى أمريكا، حيث كان عمر عبدالرحمن يقول بأن الإخوان في أمريكا يجمعون الأموال باسمهم وكانوا يجمعوا الملايين، فقلت له يا شيخ عمر أوعى تروح أمريكا".

وتابع نبيل نعيم: "جائتني فرصة للسفر إلى أمريكا، لكنني لم أوافق على الذهاب، وقلت لهم أنا لا أدخل أمريكا أبدًا".